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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Перемир'я Путіна на 9 травня: Сибіга назвав справжній намір диктатора

Росія не зацікавлена в мирі, наголошує український міністр.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація маніпулює, ініціюючи так зване перемир’я на 9 травня. За цим стоїть небажання закінчити війну. 

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду.

"Зараз ми є свідками нової гібридної тактики маніпуляцій Кремля, коли нам підсовують "великоднє" або "парадне" перемир’я", -  наголосив очільник МЗС.

Сибіга наголошує, вже видно як зростає розуміння в усьому світі, що все це є маніпуляціями та знущанням Росії з мирних зусиль США та інших партнерів. Саме тому, за словами міністра, треба посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру.

“Військове стримування та економічний тиск здатні це зробити і унеможливити розширення агресії", - наголосив Сибіга.

Перемир’я Путіна

Днями диктатор РФ Володимир Путін оголосив про нове перемир’я з нагоди російського Дня перемоги 9 травня. Водночас він пригрозив «адекватною відповіддю» у разі порушення перемир’я.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна. З його слів, це “чергова спроба маніпуляцій”. Український лідер каже, що вона має бути “щонайменше на 30 днів”.

У Путіна не забарилися з відповіддю на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я. Нібито “без урегулювання всіх нюансів це неможливо”. Тим часом у Кремлі наголосили, що Москва хоче триденного припинення вогню на 9 Травня.

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