Перемир'я Путіна на 9 травня: Сибіга назвав справжній намір диктатора

Володимир Путін. / © Associated Press

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Агресорка Російська Федерація маніпулює, ініціюючи так зване перемир’я на 9 травня. За цим стоїть небажання закінчити війну.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду.

"Зараз ми є свідками нової гібридної тактики маніпуляцій Кремля, коли нам підсовують "великоднє" або "парадне" перемир’я", - наголосив очільник МЗС.

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Сибіга наголошує, вже видно як зростає розуміння в усьому світі, що все це є маніпуляціями та знущанням Росії з мирних зусиль США та інших партнерів. Саме тому, за словами міністра, треба посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру.

“Військове стримування та економічний тиск здатні це зробити і унеможливити розширення агресії", - наголосив Сибіга.

Перемир’я Путіна

Днями диктатор РФ Володимир Путін оголосив про нове перемир’я з нагоди російського Дня перемоги 9 травня. Водночас він пригрозив «адекватною відповіддю» у разі порушення перемир’я.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна. З його слів, це “чергова спроба маніпуляцій”. Український лідер каже, що вона має бути “щонайменше на 30 днів”.

У Путіна не забарилися з відповіддю на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я. Нібито “без урегулювання всіх нюансів це неможливо”. Тим часом у Кремлі наголосили, що Москва хоче триденного припинення вогню на 9 Травня.

Дата публікації 12:19, 01.05.25 Кількість переглядів 22 Вперше! Трамп пішов на поступки Україні! Що ж такого в підписаній угоді?