Перемир'я Трампа порушується: чому президент накинувся на Ізраїль

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американський президент Дональд Трамп вибухнув гнівом, оскільки угода про припинення вогню, яку він уклав між Ізраїлем та Іраном, здається, стає дедалі крихкішою.

Про це президент США заявив журналістам, відлітаючи з Вашингтона на саміт НАТО до Нідерландів та написав у Truth Social.

Трамп критикував обидві сторони. Втім, жорсткіше засудив Ізраїль, який, з його слів, здійснив удар по Ірану, “щойно ми уклали угоду”.

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“У нас є дві країни, які так наполегливо і так довго воюють, що вони не знають, що, чорт забирай, роблять”, - розлючено заявив американський лідер.

Трамп додав, що ядерні потужності Ірану “вичерпані”. Що - більше, висловився лідер США, Тегеран ніколи не відновить свою ядерну програму.

У Truth Social президент також різко звернувся до Ізраїлю: "НЕ кидайте ці бомби. Це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому - ЗАРАЗ!".

Трамп наголосив, що має зупинити Єрусалим. Адже нібито він "не впевнений", що іранці "навмисно запустили ракету" сьогодні вранці по Ізраїлю.

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Перемир’я Трампа

Після атак США на ядерні об’єкти Ірану Дональд Трамп заявив, що Єрусалим і Тегеран погодилися на припинення вогню через шість годин після того, як вони закінчать всі поточні операції. Тегеран мав би першим почати вводити режим припинення вогню між сторонами.

За словами американського лідера, “час настав” для перемир’я. Адже наголосив Трамп, “Ізраїль та Іран прийшли до мене майже одночасно та сказали: “Мир”.

Зранку 24 червня Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном та закликав до його дотримання.

Втім, після оголошення припинення вогню Іран запустив нові ракети по Ізраїлю. Згодом представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що їхні військові перехопили дві ракети, запущені з Ірану.

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Дата публікації 19:59, 23.06.25 Кількість переглядів 145 Іран атакував американську базу у Катарі