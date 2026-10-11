Перемир'я Трампа провалилося: Зеленський заявив про удар РФ по ТЕЦ Харкова

Попри заяву Трампа РФ вдарила по ТЕЦ-5 у Харкові — Зеленський / © ТСН

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Попри заяву президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, російські війська сьогодні ввечері ударили по ТЕЦ-5 в Харкові.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні за 11 жовтня.

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Зеленський запевнив, що завжди виступав за припинення війни.

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«Наша позиція завжди була максимально прозорою і чесною: Україна ніколи не хотіла цієї війни — жодної секунди навіть, не те що 5 років повномасштабної війни, ми готові робити всі необхідні кроки, щоб війну завершити. Логічно припинити вогонь і зупинити війну. Логічно гарантувати безпеку, щоб війна не могла повернутися знов», — заявив він.

Заяву президента Сполучених Штатів Трампа про те, що енергетичне припинення вогню досягнуте, Зеленський назвав хорошою. Проте зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість Президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», — пояснив він.

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Водночас, Зеленський повідомив, що РФ, схоже, проігнорувала заяву Трампа. Оскільки протягом всього дня сьогодні у небі були російські «шахеди».

«Зараз теж „шахеди“ в небі. І були удари, на жаль, авіабомб. Були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків — по енергетиці Харкова», — повідомив глава держави.

За його даними, загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по обʼєктах генерації та передачі електрики в Україні, ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових обʼєктах в Україні. Унаслідок російських ударів загинули понад 150 цивільних і більш ніж 700 людей були поранені.

«Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне: це було його „нєт“. Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що приведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання — чи хоче Росія. Збройні Сили України отримали всі відповідні накази», — підсумував Зеленський, натякаючи, що удари по території РФ продовжуватимуться.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішнє оголошення Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стало для нього новиною.

Водночас, він запевнив, що Україна готова до енергетичного припинення вогню.

Зауважимо що минулого місяця Трамп уже оголошував енергетичне перемир’я. 14 вересня він похвалився, що Київ і Москва не атакуватимуть об’єкти енергетики одне одного. Згодом стало відомо, що заява Трампа була поспішною. Ніякого перемир’я досягнути не вдалося.

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