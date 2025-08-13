Перемир’я у небі: Подоляк заявив про готовність України обговорювати цей сценарій

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк / © Getty Images

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ готовий обговорювати з Росією припинення вогню в небі. За його словами, це може стати початковою фазою для подальших переговорів.

Про це Подоляк сказав у інтерв’ю виданню Corriere Della Sera.

Припинення вогню у небі

Він нагадав, що раніше адміністрація президента США запропонувала всеосяжне припинення вогню у війні Росії проти України, включно з припиненням ракетних та дронових ударів, проте Москва відкинула цей сценарій.

«Повітряні бомбардування — ключовий інструмент, за допомогою якого Москва чинить психологічний тиск на Україну і впливає на нашу позицію. Другий інструмент — нещадні атаки по всій лінії фронту, які, однак, відбиваються нашою армією», — зауважив радник голови ОП.

Він вважає малоймовірним, що росіяни відмовляться від використання стратегічної авіації та масованого застосування безпілотників, але Київ готовий обговорювати такий варіант припинення вогню.

«Однак Україна готова обговорювати, готова розглядати цей сценарій і вважає його початковим етапом для виходу на реалістичні переговорні позиції. Тому що будь-яке припинення вогню, особливо всеосяжне, є відправною точкою для належного початку переговорів», — сказав Подоляк.

Чи виведе Україна війська з Донеччини?

Він також відповів на запитання про можливість згоди України на пропозицію про виведення військ із Донецької області. Так, радник керівника президентського офісу наголосив, що не може йтися про розв’язання українських проблем без присутності самої України і президента Володимира Зеленського.

«Тільки пряма тристороння зустріч може зосередитися на Донецьку і досягти певних результатів», — сказав Подоляк.

Водночас він зазначив, що президент Росії Володимир Путін не готовий до реалістичних переговорів. Головнимзавданням російського диктатора на цьому етапі є затягування і введення в оману американської адміністрації. Тому, за словами Подоляка, Путін не налаштований на переговори у присутності Зеленського.

«Без прямої тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна війна не тільки не закінчиться, але ми навіть не почнемо обговорювати це питання», — наголосив радник очільника ОП.

Нагадаємо, 5 серпня видання Bloomberg повідомило, що аби уникнути санкцій, Росія розглядає можливість піти на поступки президенту США Дональдові Трампу, які можуть передбачати повітряне перемир’я з Україною.

Зауважимо, на думку військового експерта Романа Світана, згода України на перемир’я в небі загрожує критичними наслідками для війни. Відмова від авіаударів дозволить Росії безперешкодно перекидати техніку, озброєння на фронт та зосередити ресурси на суші. Особливе значення мають удари по нафтопереробних заводах РФ, які підривають її військову та економічну логістику.