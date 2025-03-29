Перемир’я в Чорному морі: Венс заявив про неймовірний прогрес

Віце-президент США Джей Ді Венс / © Associated Press

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США цілком задоволені станом речей щодо просування угоди про перемир’я у Чорному морі.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу перед військовослужбовцями на американській військовій базі у Гренландії.

«Я думаю, що ми досягли неймовірного прогресу. Ми повинні пам’ятати, що ця війна почалася за часів адміністрації Джо Байдена, вона призвела до неймовірної кількості смертей і руйнувань, і вперше за майже чотири роки завдяки керівництву президента Трампа ми маємо можливість дійсно досягти мирного врегулювання», — заявив Венс.

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Він додав, що «вже є» припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, а угоду про перемир’я на морі «майже завершено». І президент Трамп «боротиметься щодня», щоб досягти закінчення війни.

«Щойно ми досягнемо цього, ми працюватимемо над наступним етапом припинення вогню», — підкреслив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, Гренландія навідріз відмовилася приймати дружину Венса у всіх місцях, які вона хотіла відвідати. Візит віцепрезидента США та його дружини довелося скоротити до відвідин американської військової бази.