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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Перемир’я в Чорному морі: Венс заявив про неймовірний прогрес

За словами віцепрезидента США, угода про перемир’я на морі «майже завершена».

Автор публікації
Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Джей Ді Венс

Віце-президент США Джей Ді Венс / © Associated Press

США цілком задоволені станом речей щодо просування угоди про перемир’я у Чорному морі.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу перед військовослужбовцями на американській військовій базі у Гренландії.

«Я думаю, що ми досягли неймовірного прогресу. Ми повинні пам’ятати, що ця війна почалася за часів адміністрації Джо Байдена, вона призвела до неймовірної кількості смертей і руйнувань, і вперше за майже чотири роки завдяки керівництву президента Трампа ми маємо можливість дійсно досягти мирного врегулювання», — заявив Венс.

Він додав, що «вже є» припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, а угоду про перемир’я на морі «майже завершено». І президент Трамп «боротиметься щодня», щоб досягти закінчення війни.

«Щойно ми досягнемо цього, ми працюватимемо над наступним етапом припинення вогню», — підкреслив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, Гренландія навідріз відмовилася приймати дружину Венса у всіх місцях, які вона хотіла відвідати. Візит віцепрезидента США та його дружини довелося скоротити до відвідин американської військової бази.

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