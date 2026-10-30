Перемир’я в Олешках: у Путіна відповіли, чи підуть на інші мирні домовленості

Володимир Путін / © Associated Press

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У Кремлі не вважають домовленості щодо проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках Херсонської області свідченням того, що Україна та Росія можуть досягти домовленостей з інших питань щодо завершення війни.

Про це зухвало висловився речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

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Припинення вогню він назвав «окремим» випадком. Мовляв, цю подію наразі не можна пов’язувати з загальним процесом «мирного врегулювання» в Україні. За його словами, «кожна ситуація потребує окремого розгляду».

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«Це окремо взята ситуація, яку наразі складно проєктувати на весь процес врегулювання», — відповів Пєсков на запитання, чи може досвід Олешків стати прикладом для інших домовленостей між Києвом і Москвою.

Своєю чергою помічник «фюрера» Юрій Ушаков цинічно заявив, що «всі хочуть і всі прагнуть» миру в Україні. Втім, додав, «враження» про можливе швидке закінчення війни «виникає не вперше».

У Кремлі заявили, що наразі не можуть назвати дату можливого поновлення тристоронніх переговорів між Києвом, Вашингтоном і Москвою.

«Ми домовилися про те, щоб поновити тристоронні переговори», — заявив Ушаков, коментуючи повідомлення ЗМІ про можливу участь Великої Британії, Німеччини та Франції як європейських переговорників.

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Зауважимо, у Кремлі заявляли, що Володимир Путін нібито відкритий до контактів «з усіма», якщо це допоможе вивести переговори щодо завершення війни на «мирну траєкторію». «Фюрер» начебто «був відкритий, є відкритий і залишатиметься відкритим для цих контактів».

Евакуація в Олешках — що відомо

Сьогодні, 30 жовтня, в Олешках розпочалася евакуація мирного населення. До населеного пункту доставили гуманітарну допомогу, а для жителів, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, уже підготували транспорт. Операцію з українського боку координує омбудсмен Дмитро Лубінець.

Вночі 27 жовтня о 03:00 в Олешках запровадили режим тиші. Україна та агресорка Росія підтвердили початок. Перемир’я було досягнуто за ініціативи першої леді США Меланії Трамп. За перебігом операції стежитиме незалежна американська медіаорганізація.

За її словами, сторонам вдалося не лише розпочати перемир’я на два дні раніше від запланованого терміну, а й поширити його дію за межі Олешків.

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