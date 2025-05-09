ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
1 хв

Перемир'я в Україні можуть укласти вже найближчим часом — Мерц сказав коли

Мерц веде активні дипломатичні консультації щодо України.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає, що угода про припинення вогню в Україні може бути укладена в найближчі дні.

Про це пише видання Bild.

«Я дуже сподіваюся, що цими вихідними буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні», — наголосив політик.

За словами канцлера, з урахуванням оголошеного Росією триденного перемир’я, існує «велика ймовірність», що його буде продовжено до 30 днів. Після цього, на його думку, «можуть розпочатися переговори про мирну угоду».

У четвер він провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у центрі якої була ситуація в Україні. У п’ятницю Мерц також зустрівся в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а напередодні канцлера вже відвідали президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Нагадаємо, раніше Мерц повідомляв, що існує проєкт спільної декларації країн Євросоюзу щодо України, яка в основному відповідає пропозиції про 30-денне припинення вогню. Мерц також пригрозив Росії посиленням санкційного тиску.

Також Мерц заявив, що Німеччина розглядає різні шляхи для надання Україні гарантій безпеки та допомоги у контролі за припиненням вогню, зокрема через посилення військової підтримки та постачання зброї.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie