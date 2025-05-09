Перемир'я в Україні можуть укласти вже найближчим часом — Мерц сказав коли

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає, що угода про припинення вогню в Україні може бути укладена в найближчі дні.

Про це пише видання Bild.

«Я дуже сподіваюся, що цими вихідними буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні», — наголосив політик.

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За словами канцлера, з урахуванням оголошеного Росією триденного перемир’я, існує «велика ймовірність», що його буде продовжено до 30 днів. Після цього, на його думку, «можуть розпочатися переговори про мирну угоду».

У четвер він провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у центрі якої була ситуація в Україні. У п’ятницю Мерц також зустрівся в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а напередодні канцлера вже відвідали президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Нагадаємо, раніше Мерц повідомляв, що існує проєкт спільної декларації країн Євросоюзу щодо України, яка в основному відповідає пропозиції про 30-денне припинення вогню. Мерц також пригрозив Росії посиленням санкційного тиску.

Також Мерц заявив, що Німеччина розглядає різні шляхи для надання Україні гарантій безпеки та допомоги у контролі за припиненням вогню, зокрема через посилення військової підтримки та постачання зброї.

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