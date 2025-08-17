Перемир’я в Україні: Сікорський заявив про "складні компроміси"

Радослав Сікорський. / © Getty Images

Реклама

Саме Україна повинна вирішити, “що в її інтересах”. Зокрема у питанні “складних компромісів”. Своєю чергою, Європа готова підтримувати Київ надалі.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в коментарі на TVN24.

"Чи продовжувати боротьбу, несучи жертви, чи піти на якісь складні компроміси. Ми будемо відстоювати принцип: нічого про Україну без України", - наголосив міністр.

Реклама

З його слів, Європейські країни планують повідомити президенту Володимиру Зеленському про свою позицію щодо можливого перемир’я з Росією. Зокрема, каже Сікорський, “скажемо йому те, що говорили йому досі”.

“Це означає, що він може розраховувати на певні речі від нас — конкретні види зброї, конкретну фінансову допомогу, шлях до виконання умов та вступу до Європейського Союзу”, - додав польський міністр.

Коментуючи зустріч на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, Сікорський наголосив на тому. що переговори є важливим елементом дипломатії.

“У дипломатії завжди потрібно давати своєму супернику, чи то конкуренту, чи супротивнику, те, що американці називають відхиленням – шанс зійти з хибного шляху. І за це іноді доводиться платити ціну”, - пояснив

Реклама

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив неоднозначну заяву про швидку мирну угоду між Україною і РФ. Вона, вважає політик, може бути “більш вартою за припинення вогню”. Також канцлер наголосив на тому, що тристороння зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним має бути проведена “якомога швидше” задля досягнення мирної угоди.