Мирний план Трампа: чого вимагатимуть США від України заради завершення війни

США пропонують Україні «мирний план» / © ТСН.ua

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CША, попри намагання досягти миру в Україні, погрожують вийти з переговорів. У американського лідера Дональда Трампа уривається терпець, адже, на його думку, в переговорному процесі немає жодного прогресу.

Білий дім пропонує свій мирний план, а до кінця тижня Україна має вирішити — прийняти його чи відхилити.

Що пропонують США та які умови вони висувають — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Угода між Україною та Росією

Трамп у межах присвяченого Великодню заходу в Білому домі заявив, що укладення російсько-української угоди може відбутися вже цього тижня.

Він не уточнив, про що саме йтиметься у цій угоді — припинення бойових дій і перемир’я чи закінчення війни загалом.

Раніше він повідомляв, що після цього обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами.

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що американська делегація поїде до Лондона для обговорення короткострокового перемир’я в Україні. Він зазначив, що за останні 90 днів Трамп зробив більше для врегулювання, ніж було зроблено до нього за попередні 900.

Серед можливих рішень — угода про мінерали та 30-денне припинення вогню, яке може перерости в довгостроковий мир.

«Ми на правильному шляху. Я знаю, що це важко, дійсно важко, але два місяці тому про це навіть не можна було подумати», — сказав Келлог в ефірі Fox News.

США пропонують план «заморожування війни»

Видання Bloomberg зазначає, що США представили союзникам пропозиції щодо мирної угоди між Росією та Україною в Парижі, включно з описом умов припинення бойових дій і пом’якшення санкцій проти Москви в разі тривалого припинення вогню.

Союзники знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляє, що мирний план від адміністрації Трампа може передбачати потенційне визнання США анексії Криму Росією 2014 року та виключення Києва зі вступу до НАТО.

Ба більше, Україна зараз перебуває під тиском, адже має до кінця тижня відповісти на «серію далекосяжних ідей адміністрації Трампа щодо того, як покласти край війні».

Журналісти WSJ наголошують, що визнання США анексії Криму призведе до переламу більш ніж десятирічної політики США як демократичної, так і республіканської адміністрацій.

У виданні нагадали, що 2018 року держсекретар США Майк Помпео засудив анексію Криму, назвавши її загрозою міжнародному порядку. Зокрема, конгрес США ухвалив закон, який забороняє визнання анексії.

Як зазначає Bloomberg, запропонований США план фактично передбачає «замороження» війни, за якого українські території, окуповані Росією, залишатимуться під контролем Москви.

А потенційна поступка щодо Криму стане благом для президента Росії Володимира Путіна, який давно домагався міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом.

«Путін поки що відмовлявся погоджуватися на пропозицію Трампа про широку мирну угоду», — зауважили журналісти.

Журналіст видання The Guardian Люк Гардінґ додає, що можлива поступка Москві з боку Білого дому спровокує критику з боку колишніх європейських союзників США та «шалену реакцію» в Україні.

Також, за даними WSJ, США можуть запропонувати створити нейтральну зону навколо окупованої Запорізької АЕС під контролем американських фахівців та припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнення.

Там нагадали, що Трамп раніше обговорював ідею купівлі українських АЕС для їхнього захисту.

Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко прокоментував чутки щодо визнання Криму російським. В ефірі телемарафону він нагадав, що під час переговорів щодо припинення війни питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється.

Він наголосив, що подібні чутки поширювалися ще 10 років тому.

Суперечливі моменти з РФ

Соратник Путіна Юрій Ушаков заявляє, що адміністрація президента США Дональда Трампа не пропонує «розумних ідей» щодо припинення війни в Україні.

За його словами, останнім часом на Заході сформувалося «антиросійське тло», яке заважає просувати «цілком розумні ідеї».

За даними видання WSJ, пропозиції команди Трампа щодо миру не відповідають деяким вимогам Росії. США не визнають анексію чотирьох українських областей, але й не вимагають виведення російських військ.

Також Вашингтон не планує обмежувати українську армію чи відмовлятися від підтримки України, що суперечить інтересам Кремля.

США можуть вийти з переговорів

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що адміністрація чинного президента США втомилася від затяжного переговорного процесу.

Держсекретар США Марко Рубіо зауважив, що війна в Україні триває дуже довго, а через відсутність прогресу в переговорах американці можуть припинити бути посередниками у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією.

Своєю чергою спікерка американського Держдепу Теммі Брюс заявила, що Америка не чекатиме «місяцями» чи «роками» з процесом врегулювання війни в Україні. За її словами, якщо «сторони не виявлять готовності до співпраці», Вашингтон вийде з переговорного процесу.

Президент Дональд Трамп додав, що це може статися і тоді, коли одна зі сторін конфлікту створюватиме перешкоди на шляху до мирного врегулювання.

«Якщо з якоїсь причини одна зі сторін ускладнить це, ми просто скажемо, що ви дурні. Ви дурні, ви жахливі люди, і ми збираємося просто взяти пас. Але сподіваюся, нам не доведеться цього робити», — резюмував Трамп.

Коли може припинитися вогонь

Політолог Володимир Фесенко вважає, що заяви про вихід США з переговорного процесу — це тиск на Україну, Росію та Європу.

Він зазначив, що Трампу потрібні результати до символічних дат: 20 квітня (3 місяці його президентства) та 1–2 травня (100 днів). Саме для цього він поспішає укласти угоду про припинення вогню та підписати ресурсну угоду з Україною.

«Трамп поспішає до дати. Як у радянські часи, до дат потрібні трудові звершення, трудові подвиги. Ось таких подвигів Трамп очікує від своїх дипломатів і переговірників. Тому й Рубіо ось так жорстко заявляє, що США можуть вийти з переговорного процесу. Це спосіб тиску на всіх. І на Росію, і на нас, і на європейців», — наголосив Фесенко.

Політолог нагадав, що Росія вимагає зняття санкцій в обмін на перемир’я, пропонуючи, зокрема, використати заморожені активи для купівлі американських літаків. Однак Україна та Європа на такі умови не підуть.

Головна проблема — позиція Росії, яка відмовляється від повного припинення вогню. Фесенко підкреслює: справа не в датах, а в Кремлі.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в середу, 23 квітня, українська делегація працюватиме в Лондоні, щоб знайти шлях до встановлення реального і тривалого миру.

Глава держави наголосив, що саме дії Росії є причиною затягування війни.

«Безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни», — написав Зеленський у соцмережі Х.

Нагадаємо, в Лондоні відбудуться мирні переговори щодо України. Вони стануть продовженням консультацій, які відбувалися минулого тижня в Парижі.

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