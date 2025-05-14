Перемир’я з РФ створить загрозу для Європи: військовий аналітик попередив про небезпеку

РФ створює загрозу для всієї Європи / © ТСН.ua

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Перемир’я з РФ створить загрозу для всієї Європи, тому що припинення активних бойових дій дозволить Росії відновити ресурси та потенційно розпочати нову військову кампанію вже проти іншої країни.

Про це в ефірі «КИЇВ 24» розповів військовий аналітик Денис Попович.

Якщо Україна погодиться на перемир’я з Росією, це стане небезпекою для всієї Європи, вважає аналітик. На його думку, припинення активних бойових дій дозволить Росії відновити ресурси та потенційно розпочати нову військову кампанію вже проти іншої країни.

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За словами Поповича, особлива загроза є в тому, що більшість країн ЄС не мають реального бойового досвіду, насамперед в умовах сучасної війни, де основну роль відіграють дрони, а не бронетехніка.

«А Росія активно навчається і адаптується до нових форматів бойових дій, що дає їй стратегічну перевагу», — каже експерт.

Ба більше, як раніше зазначав віцеадмірал Петер Ресінк, директор нідерландської військової розвідки (MIVD), Європа не повинна втрачати пильність щодо зростання кіберзагрози з боку Китаю навіть попри те, що фокус європейських країн нині зосереджений на діях Росії.

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