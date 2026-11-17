Евакуація в Олешках / © Getty Images

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Україна звернулася до США із пропозицією організувати евакуацію людей ще з десяти окупованих Росією населених пунктів. Основою для таких планів стала нещодавня гуманітарна операція в Олешках на лівому березі Дніпра. «Режим» тиші діяв від 27 жовтня до вечора 1 листопада. У межах місії доставляли гуманітарну допомогу та евакуювали цивільних, майже 800 осіб.

Чи вдасться масштабувати цей досвід на інші громади та які приховані загрози несе російська «гуманітарна» місія для українців — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Що відомо про евакуацію кількох населених пунктів на Херсонщині та Запоріжжі

Україна ініціювала розширення гуманітарних операцій на тимчасово окупованій частині Херсонщини та Запоріжжя. Ідеться про порятунок людей із десяти населених пунктів за сценарієм нещодавньої евакуації з Олешків — цю пропозицію невдовзі розглянуть разом з американськими посередниками.

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Про це розповів президент України Володимир Зеленський після наради з українськими дипломатами, переговорниками, головнокомандувачем ЗСУ, а також представниками розвідки та СБУ. Під час зустрічі учасники проаналізували підсумки евакуації з Олешків і питання підтримки людей, яких уже вивезли на підконтрольну Україні територію.

Президент України Володмир Зеленський / © Володимир Зеленський

«Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції. Наша команда буде обговорювати це з американськими посередниками», — заявив Зеленський.

Гуманітарна місія в Олешках стане «відправною точкою»

Раніше перша леді США Меланія Трамп заявляла, що гуманітарна місія в Олешках стане «відправною точкою». Вона підтвердила намір продовжувати посередницькі та гуманітарні зусилля в Україні, висловивши сподівання, що цей досвід переросте у ширший та сталий мир.

За словами першої леді США Меланії Трамп, гуманітарна місія в Олешках стане «відправною точкою» / © Associated Press

Своєю чергою, після розмови із Меланією Трамп уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна разом із міжнародними партнерами готує перелік міст і сіл для запуску нових гуманітарних місій за досвідом операції в Олешках.

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Під час зустрічі сторони шукали способи налагодити регулярне постачання допомоги в окупацію та вивезення звідти українців. Омбудсман запевнив, що переговори в цьому напрямі вже активізуються, а головний акцент у найближчих планах зроблять на Херсонщині, поступово охоплюючи нові населені пункти вздовж лінії зіткнення.

Крім того, Лубінець особисто запросив долучитися до роботи Марка Бекмана, який раніше координував гуманітарну місію в Олешках. Водночас він зауважив, що організація таких поїздок залишається непростим завданням: необхідно зважати на безпекову ситуацію та дипломатичну роль США як ключового посередника, через що візит до однієї зі сторін потребує симетричної поїздки до іншої.

Модель припинення вогню в Україні від Келлога — що на це кажуть у Кремлі

Колишній спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог вважає, що локальні гуманітарні домовленості заради порятунку людей можна поступово масштабувати вздовж нинішньої лінії фронту.

Розмірковуючи над тим, як зупинити бойові дії на поточних позиціях, Келлог запропонував звернутися до досвіду гуманітарної місії першої леді США в Олешках. На його думку, попри прагнення Путіна захопити якомога більше територій, саме такий підхід може стати відправною точкою для встановлення режиму тиші вздовж лінії зіткнення за принципом демілітаризованої зони.

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В операції в Олешках Келлог вбачає спробу вийти з дипломатичного глухого кута, коли традиційні переговори не дають результату. Він переконаний, що навіть за відсутності готового рецепту цей сценарій варто перевірити на практиці: гуманітарні кроки дозволять забезпечити цивільних усім необхідним, зменшити кількість жертв і зрештою наблизити повноцінне припинення вогню.

«Якщо ви робите одне й те саме знову і знову, а у відповідь постійно чуєте „ні, ні, ні“ — можливо, варто поглянути на ситуацію під іншим кутом. І, можливо, Олешки — це модель, (яка може спрацювати — Ред). Я не кажу, що це єдина модель, але це один із варіантів, як забезпечити гуманітарну допомогу, вийти на припинення вогню і зменшити кількість жертв. До нього варто придивитися. Я невиправний оптиміст і хочу вірити, що ми можемо зробити це по-іншому. Не кажу, що маю готовий рецепт, але придивімося й перевірмо, чи це спрацює», — наголосив він.

У Кремлі заявили, що не планують здійснювати нові гуманітарні операції за прикладом евакуації з тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині. За словами речника Кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, конкретних ініціатив, аналогічних цій місії, на цей момент не існує.

Згодом, під час переговорів зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером очільник Кремля Володимир Путін висунув ідею організувати так звану «гуманітарну місію» в Костянтинівці на Донеччині за сценарієм операції в Олешках. Про це повідомляли російські пропагандистські медіа.

Організацію операції Путін пропонує доручити українському омбудсмену Дмитру Лубінцю та російській уповноваженій Яні Лантратовій. Також він заявив, що на розмінування підходів до міста знадобиться п’ять діб, додавши, що безпеку місії має гарантувати українська сторона, якщо вона справді контролює населений пункт.

Важливий політичний прецедент

Політолог Володимир Фесенко в ефірі «Radio NV» заявив, що операція в Олешках стала важливим політичним прецедентом, адже вперше від початку повномасштабного вторгнення сторонам вдалося погодити й витримати локальний режим тиші понад три доби.

Тиша панувала майже на всій території Херсонщини — як на підконтрольній Україні, так і на окупованій частині. Це наочно довело, що за наявності політичної волі та американського посередництва припинення вогню цілком можливе на практиці.

Евакуація в Олешках / © Bild

Евакуація в Олешках / © Телеграм-канал Кирила Буданова

«Я вважаю, що це дуже важливий політичний прецедент. Важливий для подальших мирних переговорів. Якщо так просто оцінювати ситуацію без дипломатичної термінології: з’ясувалося, що це можливо. Так, на певній ділянці фронту, лінії зіткнення, але тиша була практично на всій території Херсонської області — як підконтрольній Україні, так і на окупованій частині», — сказав експерт.

Володимир Фесенко зауважив, що домовленості спрацювали зокрема й через прагнення Володимира Путіна продемонструвати так звані «жести доброї волі» на адресу Дональда Трампа та його дружини, яка опікувалася гуманітарною ситуацією на лівобережжі Херсонщини.

Політолог переконаний, що цей досвід уже розглядають як модель для нових припинень вогню. Окрім порятунку мирних жителів із гуманітарної катастрофи, прецедент в Олешках у перспективі може стати вагомим аргументом у переговорному процесі та допомогти вийти на повне припинення вогню вздовж усієї лінії фронту.

Як Росія використала режим тиші в Олешках

За повідомленням Генштабу ЗСУ від 2 листопада, російські війська використали режим тимчасового припинення вогню в Олешках у власних військових цілях: провели ротацію підрозділів, укріпили позиції, розширили антидроновий захист на дорогах та підвезли боєприпаси.

Ці порушення підтвердив журналіст Азад Сафаров, зазначивши, що видання Sky News зафіксувало дії окупантів із повітря. За його словами, до, під час і після евакуації росіяни завозили в Олешки та сусідні села важку техніку, зброю й особовий склад, облаштовували позиції в підвалах, повертали втрачені рубежі, а також вивозили з моргу тіла загиблих цивільних.

Кадри спостереження оприлюднили лише після завершення евакуації, щоб не наражати людей на небезпеку під час руху коридором.

Армія РФ використала режим тимчасового припинення вогню в Олешках у власних військових цілях

Армія РФ використала режим тимчасового припинення вогню в Олешках у власних військових цілях

Як пояснив військовий зведеного загону «Бузький гарт» Ілля Зелінський, через успішні дії Сил оборони окупанти опинилися в Олешках зі складною логістикою, тому фактично утримували цивільних як живий щит. Він порівняв дії Росії з радянською операцією «Анадир», наголосивши, що під прикриттям гуманітарних місій РФ накопичує сили й використовує щільну забудову міста як прихований плацдарм для подальших ударів по Херсону.

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