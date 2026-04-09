ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1518
Час на прочитання
1 хв

Перенести столицю до іншого міста — Кулеба розповів про план влади на початку повномасштабної війни

На початку повномасштабної війни частину уряду евакуювали до Івано-Франківська.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в перші дні повномасштабного вторгнення частину українського уряду евакуювали до Івано-Франківська як резервний центр управління.

Про це Кулеба розповів в інтервʼю виданню "Курс".

За його словами, це рішення розглядали як безпековий захід у разі різкого погіршення ситуації в Києві.

"Якщо ситуація в столиці розвиватиметься негативно, уряд мав продовжити роботу у Франківську", — зазначив він.

Кулеба додав, що в місті перебувала частина урядовців, які працювали дистанційно разом із колегами в Києві. Сам він намагався повернутися до столиці, однак через безпекові ризики цього не дозволили.

Згодом частина уряду переїхала до Львова, де на той момент перебували іноземні дипломати. Повернення до Києва відбулося приблизно через місяць після початку вторгнення.

Кулеба також звернув увагу, що концентрація урядовців в одній будівлі створювала додаткові ризики у разі удару.

Окрім цього, за його словами, саме у Франківську відбулися перші переговори з американською стороною щодо військової допомоги та санкцій проти Росії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie