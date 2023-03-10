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Переобрання Сі Цзіньпіна та подробиці переговорів щодо "Азовсталі": головні новини ночі 10 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2427
Час на прочитання
1 хв
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Переобрання Сі Цзіньпіна та подробиці переговорів щодо "Азовсталі": головні новини ночі 10 березня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 10 березня 2023 року: 

  • Вперше в історії: Сі Цзіньпін втретє переобрався на пост очільника Китаю Читати далі –>
  • "Серце війни": як відбувалися таємні переговори українців з російськими генералами, які завершили облогу "Азовсталі"  - CNN Читати далі –>
  • СБУ затримала посадовців ДП "Антонов": перешкоджали діяльності українських військових - ЗМІ Читати далі –>
  • У Маріуполі люди стоять в чергах за мискою супу, а під час оформлення на роботу треба згадати про «націоналістів" Читати далі –>
  • Протести у Грузії: учасники акції знову зберуться перед парламентом Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2427
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