Переобрання Сі Цзіньпіна та подробиці переговорів щодо "Азовсталі": головні новини ночі 10 березня 2023 року

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Головні новини ночі 10 березня 2023 року:
- Вперше в історії: Сі Цзіньпін втретє переобрався на пост очільника Китаю Читати далі –>
- "Серце війни": як відбувалися таємні переговори українців з російськими генералами, які завершили облогу "Азовсталі" - CNN Читати далі –>
- СБУ затримала посадовців ДП "Антонов": перешкоджали діяльності українських військових - ЗМІ Читати далі –>
- У Маріуполі люди стоять в чергах за мискою супу, а під час оформлення на роботу треба згадати про «націоналістів" Читати далі –>
- Протести у Грузії: учасники акції знову зберуться перед парламентом Читати далі –>
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