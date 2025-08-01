Перепалки Трампа з Медведєвим: чому "гавкучий пес" Кремля собі дозволяє погрози

Дмитро Медведєв / © Associated Press

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Експрезидент і «гавкучий пес російського режиму» Дмитро Медведєв — зручний співрозмовник для Дональда Трампа з його теперішнім ставленням до Росії.

Про це пише The New York Times.

Журналісти звернули увагу, що Трамп уже двічі реагує на словесні випади російського політика, якого видання називає «людиною, що теліпається на краю внутрішнього кола Путіна, не маючи особливої апаратної ваги».

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«Медведєв колись мав імідж ліберального, і наразі всіляко намагається продемонструвати лояльність Кремлю, — пише видання. — Він не стримується в особистих соцмережах. Утім, слова Медведєва майже ніколи не сприймали всерйоз, ігноруючи його».

Однак Трамп, який наразі невдоволений Росією, не мовчить — він почав реагувати на пости Медвєдєва.

«Проблема лише в тому, що російський експрезидент, задоволений увагою, не вагається з відповідями, які погіршують і без того прохолодні взаємини Вашингтону і Москви», — додає медіа.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що Вашингтон від 1 серпня запровадить для Індії тарифи в 25%.

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«Індія завжди купувала абсолютну більшість своєї військової техніки у Росії і є найбільшим покупцем енергоносіїв із Росії разом із Китаєм, у той час, як всі хочуть, щоб Росії припинила вбивства в Україні», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Коментуючи вимогу американського президента стати до мирного урегулювання, Медведєв написав у соцмережі Х, що «кожен новий ультиматум — це загроза і крок до війни».

«Не між Росією і Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом сонного Джо (Джо Байдена — Ред.)», — додав Медведєв.

Після таких слів Трамп згадав про Медведєва у своєму новому дописі на Truth Social.

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«Мені все одно, чим Індія займається із Росією. Вони можуть разом завалити свої мертві економіки, мені все одно. У нас дуже мало співпраці з Індією, їхні тарифи надто високі, найвищі в світі. Так само, як і в Росії та США майже немає спільного бізнесу. Давайте збережемо це, як є, і скажіть Медведєву, невдалому президенту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами», — написав Трамп.

Згодом до перепалки приєднався керівник Офісу президента України Андрій Єрмак: «Щойно згадав одну цитату з фільму Air Force One: „Ніхто так не поводиться зі Сполученими Штатами. Президент отримає назад свою бейсбольну рукавицю — і відірве їхні яйця!“

Зі слів Єрмака, Медведєву не завадить вечірнє кіно.

«Можливо, під улюблену пляшку горілки він нарешті подивиться правильний фільм. Такий, що нагадує: Америка не терпить. Америка відповідає», — додав Єрмак.

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