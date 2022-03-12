Переповнені російськими трупами морги та блокування Instagram в РФ: п'ять головних новин ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні події ночі:
- У білоруському місті Мозир морг забитий трупами російських окупантів, які розкладаються і нестерпно смердять. Читати далі –>
- Понад 1 мільйон дітей уже втекли з України через війну, що продовжує спустошувати країну – повідомив ЮНІСЕФ. Більшість із них виїхали зі своїми сім’ями до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії. Читати далі –>
- Втрати російських окупантів на території України сягнули вже 12 тисяч осіб. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Читати далі –>
- Пізно вночі 12 березня президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про ситуацію на війні, якою вже понад два тижні проти України йде Росія, про ситуацію з гуманітарними кордонами, про санкції проти РФ, а також звернувся до громадян Росії, зокрема матерів солдатів. Читати далі –>
- Керівник Instagram Адам Моссері підтвердив, що від 14 березня в Росії буде заблокована ця соцмережа. Читати далі –>
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