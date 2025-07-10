Перестановки у Кабміні: ЗМІ дізналися, яких міністрів можуть звільнити

Кадрові перестановки в уряді / © Telegram/Денис Шмигаль

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Президент Володимир Зеленський припустив, що невдовзі ймовірні «серйозні перестановки в Кабміні». Глава держави не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової.

Проте ЗМІ дізналися, що Умєров — не єдиний міністр, якого можуть відправити «на вихід». Детальніше про це пише «Суспільне».

За інформацією джерел видання, в Офісі президента планують відставки міністра освіти та науки Оксена Лісового та міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка.

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Співрозмовники видання з фракції «Слуга народу» анонімно підтвердили, що заступника міністра освіти Андрія Вітренка розглядають як кандидата на посаду міністра освіти. Проте остаточне рішення ще не ухвалене.

«Заступників багато. Вітренко один з них. Можливо, взагалі буде зняття Лісового без призначення міністра, а з виконувачем обовʼязків», — повідомив один з нардепів «Слуг народу».

Зауважимо, що 8 липня народна депутатка «Голосу» Інна Совсун опублікувала пост, в якому підтвердила, що кандидатуру заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка дійсно обговорюють на посаду міністра.

Що стосується міністра охорони здоровʼя, то за інформацією «Суспільного», кандидатів на заміну Ляшка ще не підібрали. Причиною чуток про відставку Ляшка в кулуарах називають справу з коштами на відновлення «Охматдиту».

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