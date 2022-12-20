Перевести до однієї з клінік в Україні або США: Зеленський закликав урятувати Саакашвілі

Президент України звернувся до друзів і просто сумлінних людей у Грузії через Саакашвілі.
Глава української держави нагадав про те, у якому стані зараз перебуває колишній грузинський Міхеіл Саакашвілі, як у нього погіршилося здоров'я.
Про це він заявив у щоденному відеозверненні.
«Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії – треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час», - сказав очільник українців.
Він вважає, що те, що зараз відбувається з Міхеілом, це знущання.
«Це не личить Грузії. Це треба припинити.
Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя», - додав український президент.
Він закликав перевести Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки.
«Саме час зробити цей добрий крок», - резюмував Зеленський.
Утримання Саакашвілі у грузинській тюрмі
Радник Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що Саакашвілі можна визволити з грузинської в'язниці. Для цього його можна відправити на лікування, наприклад, в третю країну.
Раніше Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинській тюрмі. Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що політику було завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії.
Нагадаємо, що Саакашвілі був затриманий у Грузії під час повернення на батьківщину через вісім років відсутності. Він повернувся до Грузії через вибори до місцевих органів влади і був затриманий правоохоронцями, адже у рідній країні його засуджено до тюремного ув'язнення.
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