Перевести до однієї з клінік в Україні або США: Зеленський закликав урятувати Саакашвілі

Президент України звернувся до друзів і просто сумлінних людей у Грузії через Саакашвілі.

Глава української держави нагадав про те, у якому стані зараз перебуває колишній грузинський Міхеіл Саакашвілі, як у нього погіршилося здоров'я.

Про це він заявив у щоденному відеозверненні.

«Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії – треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час», - сказав очільник українців.

Він вважає, що те, що зараз відбувається з Міхеілом, це знущання.

«Це не личить Грузії. Це треба припинити.

Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя», - додав український президент.

Він закликав перевести Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки.

«Саме час зробити цей добрий крок», - резюмував Зеленський.

Утримання Саакашвілі у грузинській тюрмі

Радник Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що Саакашвілі можна визволити з грузинської в'язниці. Для цього його можна відправити на лікування, наприклад, в третю країну.

Раніше Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинській тюрмі. Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що політику було завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії.

Нагадаємо, що Саакашвілі був затриманий у Грузії під час повернення на батьківщину через вісім років відсутності. Він повернувся до Грузії через вибори до місцевих органів влади і був затриманий правоохоронцями, адже у рідній країні його засуджено до тюремного ув'язнення.

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