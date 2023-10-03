Перевірки українського зерна перенесуть з кордону Польщі до порту Литви

Україна, Польща та Литва домовилися перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Литви.

Перевірки української агропродукції з українсько-польського кордону перенесуть до литовського порту Клайпеди.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт. Це пришвидшить транзит територією Польщі", - пояснив Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України.

Про такі зміни домовилися сам Сольський, міністр сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Роберт Телус та міністр сільського господарства Литовської Республіки Кястутіс Навіцкас під час онлайн зустрічі вранці 3 жовтня.

За словами міністра аграрної політики та продовольства України, саме Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту. Своєю чергою, Польща та Литва заявили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що відмовився їхати на Раду міністрів ЄС до Києва через спад у польсько-українських відносинах та поганий стан здоров'я.

Читайте також: