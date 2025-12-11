"Перевірмо Путіна": Рютте зробив заяву про терміни укладання мирної угоди щодо України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що важко назвати терміни укладення мирної угоди щодо України, оскільки незрозуміло, чи справді президент Росії Володимир Путін готовий до миру.

Про це Рютте сказав 11 грудня під час Мюнхенської безпекової конференції.

На запитання про можливі терміни укладення мирної угоди Рютте відповів: «Важко сказати, це чесна відповідь».

Генсек НАТО звернув увагу, що є певні складні питання щодо відновлення, гарантій безпеки та території. Він наголосив, що США та Європа «можуть дійти згоди», але не впевнений, що це стосується Путіна.

«Досі Путін грав у миротворця лише тоді, коли це було йому вигідно, щоб виграти час і продовжити війну. Президент Трамп хоче покласти край кровопролиттю зараз, і він єдиний, хто може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Тож перевірмо Путіна. Подивимося, чи справді він хоче миру, чи він віддає перевагу продовженню різанини», — висловився Рютте.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень «може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття». Глава держави та його команда працюють над визначенням реалістичних кроків для закінчення війни, спілкуючись із партнерами.

За даними журналіста видання Axios Барака Равіда, 10 грудня Україна передала свою відповідь адміністрації Трампа щодо останнього проєкту мирного плану.