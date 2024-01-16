Перейшов на бік Китаю: Тайвань втратив важливого дипломатичного союзника – подробиці

Один з дипломатичних союзників Тайваню – Республіка Науру (карликова держава на однойменному кораловому острові в західній частині Тихого океану - ред.) – розірвала дипломатичні відносини з країною всього через кілька днів після того, як у Тайбеї обрали нового президента – Лай Цінде. Представники мікронезійської держави вирішили "визнавати Тайвань як частину Китаю".

Про це пише BBC.

Республіка Науру була лише однією з 12 країн, які підтримують дипломатичні відносини з Тайбеєм. Але останніми роками Пекін, який наполягає на тому, що Тайвань є частиною Китаю, переманює його дипломатичних союзників.

До речі, Науру не вперше розриває зв’язки з Тайванем. Так, 2002 року карликова країна зробила аналогічний дипломатичний перехід до Китаю − пізніше вона відновила відносини з Тайванем у травні 2005 року.

Тайвань припускає, що ця втрата пов'язана з результатами виборів, що відбулися вихідними, які розлютили Китай. Громадяни обрали своїм наступним президентом кандидата за суверенітет Лай Цінде, якого Пекін назвав "порушником спокою" через його висловлювання підтримку незалежності Тайваню.

"Ця подія є не лише помстою Китаю за наші демократичні вибори, але й прямим викликом міжнародному порядку", – заявили тайванські чиновники після того, як уряд Науру оголосив, що "більше не визнаватиме Тайвань як окрему країну, а радше як невід'ємну частину території Китаю".

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Тянь Чунг-Кванг звинуватив Китай у тому, що він скористався нещодавніми "політичними коливаннями" в Науру, щоб "перекупити" країну завдяки фінансовій допомозі.

"Китай думає, що він може придушити Тайвань такими методами, я вважаю, що це неправильно. Світ помітив демократичний розвиток Тайваню. Якщо (Пекін - ред.) продовжуватиме використовувати такі підлі методи для захоплення дипломатичних відносин Тайваню, демократичні країни в усьому світі не визнають цього", - сказав Тянь Чунг-Кванг.

"Рішення уряду Науру відновити дипломатичні відносини з Китаєм ще раз повністю демонструє, що принцип одного Китаю є волею народу і трендом часу", – заявили в МЗС КНР.

Аналітики кажуть, що крок Науру не був несподіваним.

"Китай завжди прагне послабити вплив Тайваню, особливо в Тихоокеанському регіоні, де багато малих країн шукають шляхів розвитку", – сказав науковий співробітник австралійського аналітичного центру Програми тихоокеанських островів Інституту Лоуі Міхай Сора.

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