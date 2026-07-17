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Зміни у відносинах із Польщею: Зеленський назвав 5 кроків для подолання історичних суперечок
Володимир Зеленський оголосив про п’ять стратегічних кроків для поліпшення відносин із Польщею за підсумками наради з дипломатами та урядовцями.
Президент Володимир Зеленський оголосив п’ять кроків назустріч Польщі, аби поліпшити відносини між двома країнами.
Про це він заявив за підсумками наради з дипломатами і чиновниками ОП.
«Пріоритети очевидні: усім в Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі», — йдеться в повідомленні.
Зеленський нагадав, що Польща підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Водночас, він зауважив, що захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі.
«Безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема у співпраці вільних націй нашого регіону», — переконаний Зеленський.
Про що домовилися на нараді
Ухвалити рішення на дипломатичному напрямку.
Відкрити всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій 20-го століття на Волині.
Третє: будуть рішення для надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи, і разом із польською стороною потрібно забезпечити більшу спроможність для проведення таких робіт.
Четверте: розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі.
П’яте: домовилися з Олександром Алфьоровим, керівником Українського інституту національної пам’яті (УІНП), про розширення можливостей інституту.
«Олександр підготовить і представить системні пропозиції, і прошу відповідних урядовців та профільний комітет Верховної Ради України розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам’яті. Для достойного представництва українських інтересів потрібні й відповідні спроможності», — підсумував глава держави.
Раніше журналіст Віталій Портников назвав головну помилку українців у суперечках із Польщею.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «Героїв УПА».