Перезавантаження відносин США та РФ: чи є Україна розмінною монетою

Адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа може прагнути швидкого перезавантаження відносин із Росією, що ставить під загрозу інтереси України.

Про це в ефірі "КИЇВ24" заявив політолог Петро Олещук.

“Очевидно, що в нових умовах США хочуть перезавантажити відносини з Москвою якомога швидше, не надто переймаючись інтересами України”, – сказав експерт.

На його думку, присутність українських військових у Курській області стала для Трампа незручним моментом, який заважав йому налагодити діалог із Кремлем.

“Чи був з цього приводу тиск на Україну – сказати важко. Але вся риторика Трампа про “оточення” і так далі свідчить, що він готовий підігравати Путіну”, – додав Олещук.

Також він зазначив, що Київ має зосередитися на посиленні підтримки з боку Європи та налагодженні відносин із Вашингтоном у нових умовах.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому не вагатиметься та запровадить максимальні економічні санкції проти РФ, якщо це допоможе всадити її за стіл переговорів з Україною та досягти мирного врегулювання конфлікту.

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