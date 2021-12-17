Переживає економічний занепад, але може становити загрозу: Столтенберг про Росію

Переживає економічний занепад, але може становити загрозу: Столтенберг про Росію

Він наголосив, що РФ має ядерну зброю.

Російська Федерація переживає економічний занепад, але вкладає кошти у нарощування власного озброєння.

Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу CNBC, пише Голос Америки.

Він наголосив, що РФ має ядерну зброю. Крім того, країна інвестує в модернізацію арсеналу та нові розробки. Зокрема, розгортає на європейській частині своїє території нові гіперзвукові та ядерні ракети.

"Росія – держава в стані занепаду в плані економічної значущості. Щодо ВВП Росія відстає від багатьох інших країн світу. Але навіть держава в стані економічного занепаду може становити загрозу та виклик", – сказав він.

Столтенберг вважає, що до військової могутності потрібно "ставитися дуже серйозно". Він зауважив, що Кремль показав свою готовність повномасштабно застосувати силу на прикладі України та Грузії.

За його словами, Москва "не зупиниться перед злочином від імені держави", вказавши на вбивство ветерана чеченської війни Зелімхана Хангошвілі у Берліні та отруєння подвійного агента ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та його російський колега Володимир Путін провели двогодинні переговори відеозв'язком. У разі вторгнення РФ до України офіційний Вашингтон від себе та європейських партнерів попередив Кремль про масштабний пакет санкцій, що завдасть значної шкоди російській економіці.

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