"Переживемо"- Кремль про можливе відключення РФ від платіжної системи SWIFT

За словами другого за величиною банку у Росії "ВТБ", відключення Росії від SWIFT є малоймовірним сценарієм.

Очільник другого за величиною банку у Росії "ВТБ" Андрій Костін прокоментував можливість відключення РФ від платіжної системи SWIFT у разі вторгнення до України. Він сказав, що Росія таке рішення "переживе", але це буде "недружній захід" з боку західних країн.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, такий сценарій є малоймовірним. Однак зауважив, відключення Росії від SWIFT буде серйозним кроком з боку Заходу. "Звісно, виживемо, безумовно. Але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід, недружній - це мало сказати", - сказав він.

Варто зазначити, SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До цієї системи підключені найбільші організації майже у всіх країнах світу.

Нагадаємо, раніше Європарламент ухвалив резолюцію про можливе виключення Росії з платіжної системи SWIFT через будь-яку нову агресію щодо України. Відповідну резолюцію абсолютною більшістю голосів ухвалив головний законодавчий орган Євросоюзу 16 грудня.

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