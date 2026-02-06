Переговори в Абу-Дабі про мир в Україні: Пєсков назвав умови та натякнув на продовження

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

У Путіна назвали тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні, які відбулися в Абу-Дабі за участю української, російської та американської сторони, «конструктивною та складною роботою». Водночас Кремль заявляє про необхідність відновлення діалогу з Вашингтоном щодо стратегічних ядерних озброєнь.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що консультації в ОАЕ триватимуть, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами речника Кремля, обговорення в Абу-Дабі мають складний характер, проте російська сторона розцінює їх як «робочий процес».

Реклама

«Щодо консультацій з врегулювання ситуації в Україні, що відбулися в Абу-Дабі: робота буде продовжена», — заявив Пєсков.

Окрім питання миру в Україні, у Кремлі вкотре спробували вивести США на прямий діалог щодо ядерного стримування. Пєсков стверджує, що обидві країни нібито «усвідомлюють необхідність» початку переговорів на тему Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про проведення непублічних або напівпублічних консультацій у столиці ОАЕ за участю представників різних сторін. Україна офіційно наполягає на «Формулі миру» як єдиному фундаменті для завершення війни, тоді як РФ продовжує використовувати майданчики для просування власних інтересів та зняття санкційного тиску.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров відверто назвав ультимативні вимоги Кремля до України, щоб припинити війну. Він визнав, що Росія згодна на те, щоб Україна збереглася як держава, але Київ має стати нейтральним.