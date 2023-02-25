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Перша країна Латинської Америки підтримала створення Спецтрибуналу щодо РФ: Кулеба розповів деталі

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Перша країна Латинської Америки підтримала створення Спецтрибуналу щодо РФ: Кулеба розповів деталі

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка підтримає створення Спецтрибуналу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм гватемальським колегою Маріо Адольфо Букаро Флоресом.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

"У Нью-Йорку я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом.  Гватемала - наш вірний друг.  Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, в тому числі за злочин агресії.  Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу за злочини агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський під час пресконференції у річницю вторгнення Росії, 24 лютого заявив, що бажав би провести саміт з країнами Латинської Америки.

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Дата публікації
Перегляди
3063
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