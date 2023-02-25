Перша країна Латинської Америки підтримала створення Спецтрибуналу щодо РФ: Кулеба розповів деталі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм гватемальським колегою Маріо Адольфо Букаро Флоресом.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

"У Нью-Йорку я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала - наш вірний друг. Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, в тому числі за злочин агресії. Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу за злочини агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський під час пресконференції у річницю вторгнення Росії, 24 лютого заявив, що бажав би провести саміт з країнами Латинської Америки.

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