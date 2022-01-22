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Перша партія американської летальної зброї та санкції проти російських компаній. П'ять новин, які ви могли проспати

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Перша партія американської летальної зброї та санкції проти російських компаній. П'ять новин, які ви могли проспати

facebook.com/usdos.ukraine

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Джо Байденом у грудні, вранці 22 січня прибула до київського аеропорту Бориспіль. Читати далі –>
  • Сполучені Штати Америки не виключають військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію. Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження персональних економічних санкцій проти російських підприємств та організацій. Читати далі –>
  • Також Зеленський увів у дію санкції проти кримських "правоохоронців", "суддів" та російського дизайнера Лебєдєва. Читати далі –>
  • Американський кіноактор, ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі. Читати далі –>

США дозволили країнам Балтії доправити до України зброю американського виробництва

США дозволили країнам Балтії доправити до України зброю американського виробництва

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