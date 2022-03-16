Перша розмова з часів війни: США попередили РФ про наслідки використання хімічної зброї проти України

Перша розмова з часів війни: США попередили РФ про наслідки використання хімічної зброї проти України

Салліван наголосив на територіальній цілісності України.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван спілкувався з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на "Білий дім".

Видання зазначає, що представники РФ та США порозмовляли вперше за останні тижні.

Салліван підтвердив "рішучу і явну опозицію Сполучених штатів неспровокованому та невиправданому вторгненню Росії в Україну".

"Салліван чітко виклав зобов’язання Сполучених Штатів продовжувати накладати санкції на Росію, підтримувати захист суверенітету та територіальної цілісності України, а також зміцнювати східний фланг НАТО у постійній повній координації з союзниками та партнерами. Салліван сказав генералу Патрушеву, що якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії, то Москва повинна припинити напади на українські міста. Пан Салліван також попередив Патрушева про наслідки щодо будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові 16 березня російські окупанти, які цинічно вбивають мирних людей і знищують інфраструктуру України, обстріляли ринок. У результаті атаки загарбників є загиблі та поранені серед цивільних.

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