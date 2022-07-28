Перша розмова від початку війни: Блінкен поспілкується з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе першу від початку війни розмову з очільником МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим.

Очікується, що під час зустрічі йтиметься, зокрема, про експорт зерна з українських портів.

Про це глава американської дипломатії, - пише Укрінформ.

«За кілька днів я очікую розмови з російським міністром закордонних справ лавровим – вперше від початку війни», - поінформував Блінкен.

Насамперед обговорюватиме пріоритетне для Сполучених Штатів питання – звільнення американських громадян Пола Уілана та Брітні Грайнер. Також йтиметься про угоду щодо експорту зерна, яку Україна, Туреччина, ООН та Росія уклали минулого тижня.

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«Ця угода - позитивний крок уперед. Однак є різниця між домовленістю на папері та тим, що відбувається на практиці», - підкреслив держсекретар США.

Блінкен зазначив, що цього зерна чекають сотні мільйонів людей по всьому світу.

Нагадаємо, відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" у зв'язку з підписанням угоди про розблокування портів України для експорту зерна.

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