"Перша жертва нового світового ладу": прем’єр Норвегії зробив гучну заяву про війну в Україні

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час візиту до Німеччини емоційно прокоментував тезу аналітиків про «новий світовий лад». За його словами, війна, яку розв’язала Росія, вийшла далеко за межі локального конфлікту і стала екзистенційною загрозою для всієї системи європейської безпеки, яку неможливо ігнорувати.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» за підсумками розмови з політиком на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Перша жертва ери насилля

У цьогорічному звіті Мюнхенської конференції Україну назвали «першою жертвою нового світового ладу», де головним аргументом стає груба сила. Коментуючи це визначення, Йонас Гар Стьоре не добирав слів, назвавши події в Україні «справжньою катастрофою».

Реклама

«Насамперед це катастрофа для народу України, який страждає від нападів, обстрілів та жахливих терористичних бомбардувань», — підкреслив прем’єр-міністр.

Політик наголосив, що цивілізований світ зобов’язаний зробити все можливе, щоб підтримати право України на самозахист. Адже йдеться не лише про долю однієї держави. Це пряме протистояння силам, які готові використовувати військову міць для просування власних інтересів, нехтуючи міжнародним правом. Це виклик для безпеки всієї Європи і навіть регіонів, що лежать далеко за її межами.

Глухий кут чи тиск на агресора

У відповідь на провокативне запитання журналістки, чи не зайшла війна в «глухий кут», норвезький прем’єр був категоричним. Він відмовився визнавати безвихідь, вказавши на єдине джерело проблеми.

«Ми повинні чинити максимальний тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну. Росія могла б зупинити її будь-якого дня. Росія є агресором», — заявив Стьоре.

Реклама

Він запевнив, що Норвегія разом з європейськими колегами продовжуватиме працювати над тим, щоб підтвердити та оновити підтримку українського народу. Мета залишається незмінною — допомогти Україні досягти припинення вогню та справедливого миру.

Мюнхенський сигнал

Варто зазначити, що Мюнхенська конференція з безпеки, яка стартує сьогодні і триватиме три дні (13–15 лютого), є одним з найвпливовіших світових майданчиків для обговорення питань міжнародної політики.

Очікується, що участь у заході візьме і президент України Володимир Зеленський. Головною темою зустрічей стане саме глобальна безпека та протидія ревізіоністським режимам, які намагаються переписати світові правила силою зброї. Заява норвезького прем’єра задає чіткий тон цій дискусії: Європа повинна усвідомити, що захист України — це захист «старого», безпечного світу від «нової влади» хаосу.

Нагадаємо, цього року Мюнхенська конференція з безпеки нагадує про те, наскільки глухий кут у дипломатичних перемовинах. Шість європейських чиновників вважають, що результати зустрічі будуть обмежені формальними заявами солідарності, без конкретних домовленостей.