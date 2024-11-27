Перша жінка прем’єр Юлія Тимошенко відзначає день народження: Продовжує підтримувати ЗСУ та медиків

Сьогодні лідерка ВО «Батьківщина» та колишня прем’єр-міністерка України Юлія Тимошенко святкує день народження. У розпал великої війни вона разом зі своєю командою продовжує активно працювати для підтримки українських військових, медиків та цивільного населення.

«Велика війна триває вже майже три роки. Для нас, українців, – це питання: бути або не бути. Українці вибрали незалежність і свободу. Путінська росія хоче це відібрати і повернути в те, що я називаю «Інтернаціоналом диктаторів». Я хочу, щоб ви знали: ми не здамося! Ми будемо боротися!» — зазначила Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» згуртувала навколо себе команду однодумців, які працюють у всіх регіонах країни, забезпечуючи гуманітарну, медичну та військову допомогу, а також створюючи ефективну систему підтримки для тих, хто найбільше постраждав від війни.

«Масштабна гуманітарна робота нашої команди триває з перших днів повномасштабного вторгнення. Увесь цей час ми – на першій лінії, разом з нашими героїчними захисниками, медиками, волонтерами і нашими людьми», — наголосив заступник Юлії Тимошенко, голова «Батьківщини» Києва Валерій Дубіль.

Завдяки згуртованій команді «Батьківщини» організовано системну допомогу Збройним Силам України, прифронтовим шпиталям і лікарням. Щотижня партійці організовують виїзди на лінію фронту, аби доставити військовим на Донецький, Харківський, Запорізький, Сумський і Курський напрямки безпілотники, fpv-дрони, бронежилети, генератори, старлінки та інше необхідне обладнання.

Не менш важливий напрямок роботи команди Юлії Тимошенко — підтримка медичної сфери у партнерстві з благодійними фондами. Лікарні, стабілізаційні пункти, прифронтові шпиталі та найбільші медичні інститути у різних регіонах системно отримують медичні вантажі: апарати МРТ, КТ, гастроскопи, підігрівачі крові, апарати серцево-легеневої реанімації, «штучні нирки», операційні набори та операційні столи, хірургічне приладдя тощо.

Окрему увагу команда приділяє евакуації дітей, допомозі переселенцям та відновленню пошкоджених будівель. Саме евакуація дітей із Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» стала одним із найбільш критичних моментів у перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді Юлія Тимошенко разом із командою організували вивезення маленьких тяжкохворих пацієнтів до безпечних регіонів, забезпечивши їх необхідною медичною допомогою.

«Це була одна з найважливіших місій у перші дні війни — врятувати дітей, які потребували захисту та термінової допомоги. Завдяки командній роботі вдалося уникнути катастрофи», — зазначив Валерій Дубіль.

Вже майже три роки повномасштабного вторгнення Юлія Тимошенко не лише координує гуманітарну діяльність, але й є джерелом натхнення для своєї команди. Її здатність зберігати рішучість та мотивацію у найважчі моменти війни об’єднує людей по всій країні.

«Ми обрали для себе місію — рятувати життя. І працюємо над цим щоденно! Дякую нашій лідерці, яка згуртувала команду!» — додав Валерій Дубіль.