Перше засідання Ради НАТО – Україна на рівні міністрів закордонних справ: чому це важливо

Зустрічі в такому форматі є майданчиком для консультацій між членами НАТО й Україною.

Зустрічі глав дипломатичних відомств країн НАТО у Брюсселі, а також засідання Ради НАТО – Україна, що відбудуться цього тижня, а також, в яких візьме участь держсекретар США Ентоні Блінкен, підтвердять міцну відданість Альянсу подальшій підтримці України.

Про це заявив заступник глави Держдепартаменту в питаннях Європи і Євразії Джеймс О’Браєн, - пише Укрінформ.

«Це буде перше засідання Ради НАТО – Україна на рівні міністрів закордонних справ. І на цій сесії вони матимуть можливість підтвердити непохитну відданість Альянсу Україні», - зауважив представник Держдепу.

Він зазначив, що зустрічі в такому форматі є майданчиком для консультацій між членами НАТО й Україною, тож наступне засідання на рівні глав зовнішньополітичних відомств є «дуже важливим кроком».

«Це частина процесу пошуку (Україною – ред.) свого місця в Альянсі», - зауважив О’Браєн, додавши, що членство в НАТО – це майбутнє України.

Тим часом у НАТО назвали ситуацію на фронті в Україні "дуже складною", від початку контрнаступу ЗСУ лінію фронту не дуже змінилася.

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