Перші кошти від заморожених активів РФ надійшли до України: як їх використають

В Україні розраховують, що в майбутньому всі суверенні активи рф будуть конфісковані та спрямовані на потреби держави.

Україна отримала 752 мільйони фунтів стерлінгів, які були забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, кошти надійшли в рамках ініціативи G7 ERA (Reinvesting Russian Assets) і будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності країни.

“Дякую уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну. Розраховуємо, що всі суверенні активи рф у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави”, – заявив Шмигаль.

Раніше лідери G7 ухвалили рішення спрямовувати прибутки від заморожених активів рф на допомогу Україні, зокрема для військових та економічних потреб.

Нагадаємо, Велика Британія продовжить передавати Україні розвідувальні дані після того, як це припинили робити США. Однак ці можливості будуть більш обмежені.

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