Перші кроки нового уряду: Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим

Володимир Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з віцепрем’єркою — міністеркою економіки Юлією Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Глава держави повідомив про підготовку перших кроків оновленого уряду.

Про це президент написав у Мережі.

«Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців», — йдеться у заяві Зеленського.

Реклама

Він акцентував, що головним є:

збільшення виробництва української зброї,

повне забезпечення контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони,

проведення відчутної дерегуляції та вивільнення внутрішнього економічного потенціалу України,

забезпечення повного виконання програм соціальної підтримки громадян.

Зеленський зі Свириденко та Федоровим також визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового Кабінету міністрів.

Нагадаємо, 14 липня президент України запропонував Свириденко стати прем’єр-міністеркою та заявив, що очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

Після цього Свириденко назвала пріоритетні завдання для майбутнього складу Кабміну. Серед них — економіка, соціальна сфера та забезпечення армії.

Реклама

До слова, як інформував раніше народний депутат Ярослав Железняк, Федоров може стати першим віцепрем’єр-міністром замість Свириденко та продовжувати очолювати водночас Мінцифри.

Новина доповнюється