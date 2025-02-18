Перші переговори США з РФ без України: як Кремль підвищує ставки – аналіз Reuters

Сполучені Штати та Росія заявили у вівторок, що домовилися продовжити зусилля з припинення війни в Україні після переговорів у столиці Саудівської Аравії, на яких Київ не був представлений.

Про те, як РФ підвищує ставки на переговорах, йдеться у статті Reuters.

Зустріч, яка тривала 4,5 години в Ер-Ріяді, стала вирішальним моментом – вперше офіційні особи США та Росії зібралися разом, щоб обговорити способи зупинити найбільш смертоносний конфлікт у Європі від часів Другої світової війни. Своєю чергою Володимир Зеленський заявляє, що не прийме жодну угоду, яку нав'яжуть без його згоди.

Ще до початку переговорів деякі європейські політики звинуватили адміністрацію президента Дональда Трампа в безкоштовних поступках Москві минулого тижня, коли адміністрація Трампа виключила членство України в НАТО та заявила, що Київ не зможе повернути 20% своєї території, яка зараз окупована Росією.

Говорячи про українські та європейські занепокоєння, держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що нікого не залишають осторонь, Євросоюз має бути залучений у якийсь момент, і будь-яке рішення має бути прийнятним для всіх сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відклав візит до Саудівської Аравії, запланований на середу, на наступний місяць, і що переговори про те, як припинити війну з Росією, не можуть вестися за спиною України.

Натомість ще під час зустрічі в столиці Саудівської Аравії Росія посилила свої вимоги, зауважують у виданні.

Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова заявила, що Кремлю "недостатньо" не приймати Україну до НАТО. Вона сказала, що Альянс повинен піти далі, відмовившись від обіцянки, яку він дав на саміті в Бухаресті 2008 року, що Київ приєднається в майбутньому, але без зазначеної дати.

Поки європейські країни обговорюють можливість надсилання миротворців для підтримки будь-якої мирної угоди з Україною, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також заявив в Ер-Ріяді, що Москва не погодиться на розміщення в Україні військ країн НАТО, під яким би прапором вони не діяли.

"Звісно, для нас це неприйнятно", – сказав він.

Reuters зауважує, що коментарі Лаврова і Захарової сигналізували про те, що Росія продовжуватиме наполягати на подальших поступках у переговорах. Під час першої зустрічі у вівторок Лавров і помічник із зовнішньої політики Кремля Юрій Ушаков – вони разом провели 34 роки на своїх поточних посадах – вели переговори з трьома чиновниками адміністрації Трампа в перший місяць їхньої роботи.

Обидві сторони заявили, що не було призначено дату зустрічі між Трампом і диктатором Володимиром Путіним.

"Але стрімка дипломатія, яка розпочалася з телефонної розмови Путіна і Трампа лише шість днів тому, викликала тривогу в Україні та європейських столицях, що два лідери можуть укласти швидку угоду, яка ігнорує їхні інтереси безпеки, винагороджує Москву за її вторгнення та дає Путіну можливість погрожувати Україні чи іншим країнам у майбутньому", – пишуть у виданні.

Яна Пульєрін, старша політична співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин, сказала, що лютий 2022 року, місяць повномасштабного вторгнення Росії до України, показав європейцям, що вони не можуть залежати від Росії, але події цього місяця стали для європейців ще одним значущим поворотним моментом.

"Лютий 2025 року показує нам, що американці більше не відчувають відповідальності за європейську безпеку і що їхні (США – Ред.) інтереси принципово відрізняються від наших", – сказала Пульєрін.

Раніше журналістка видання Fox News повідомила, що Путін хоче, щоб на виборах в Україні перемогла його маріонетка, а Трамп нібито не проти.

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