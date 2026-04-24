Перші переговори про вступ України до ЄС: у Bloomberg дізналися, коли вони стартують

Європейський Союз розпочне переговори про членство України в найближчі тижні чи місяці. Про це лідери ЄС домовились на саміті в Кіпрі, який відбувся 23 квітня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновника ЄС.

Лідери Євросоюзу стверджують, що Україна виконала умови для початку першого етапу вступу в ЄС.

У зверненні на засіданні Європейської ради 23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує, що у травні відкриється перший кластер переговорів щодо вступу в ЄС.

«Це необхідно, щоб не допустити безкінечного блокування нашого шляху Росією. І не лише блокування, але й розколу та послаблення Європи з метою зупинити Україну. Чіткий графік і прискорена процедура можуть цьому запобігти. Саме тому ми про це просимо. Ми готові працювати разом, щоб забезпечити членство України», — сказав він.

Раніше в медіа писали про ідею ЄС, щоб нові країни могли приєднатися до ЄС без повного права голосу. А повні права, зокрема право вето, вони здобуватимуть лише після того, як ЄС реформує свої механізми, щоб ускладнити окремим країнам можливість ветувати загальні рішення.

Останню версію пропозиції неофіційно назвали «зворотним розширенням», оскільки вона фактично вводить країни до ЄС на початку процесу виконання критеріїв членства, а не в кінці. Проте Politico писало, що більшість країн-членів Європейського Союзу не підтримали ідею прискореного вступу України «авансом», що дало б змогу приєднатися до блоку до 2027 року.

Тим часом Ісландія та Норвегія все більше прагнуть до вступу в Євросоюз. Це означає, що членство України залишиться відкритим питанням.

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії, а також дозвіл на початок переговорів про вступ — наприкінці 2023-го. Формальні переговори розпочалися 2024 року, але процес загальмувала Угорщина. Членство в ЄС зазвичай триває роками, і прогрес вимагає підтримки всіх держав-членів Євросоюзу.