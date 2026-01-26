Перші за довгий час: Зеленський про деталі тристоронніх переговорів в ОАЕ

Доповідь української делегації про переговори в ОАЕ / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав оповідь української делегації після перемовин в Еміратах з представниками США та країни-агресорки Росії.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський зауважив, що це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни.

«На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи», — повідомив він.

Також президент анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував переговори в Абу-Дабі, під час яких обговорювався 20-пунктний план миру та ключові проблемні питання.

Нагадаємо, що 24 січня в ОАЕ завершилися тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США.