Перші за довгий час: Зеленський про деталі тристоронніх переговорів в ОАЕ
Зеленський анонсував нову серію перемовин з участю США та Росії цього тижня.
Президент Володимир Зеленський заслухав оповідь української делегації після перемовин в Еміратах з представниками США та країни-агресорки Росії.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський зауважив, що це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни.
«На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи», — повідомив він.
Також президент анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні.
Раніше Володимир Зеленський прокоментував переговори в Абу-Дабі, під час яких обговорювався 20-пунктний план миру та ключові проблемні питання.
Нагадаємо, що 24 січня в ОАЕ завершилися тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США.