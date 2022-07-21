"Перший Майдан їх страшенно налякав": Арестович заявив, що Росія намагалася захопити Україну від 2005 року

Перші проблиски майбутньої війни Росії проти України були помітні ще 2005 року. Саме тоді стартувала стратегічна операція РФ щодо проникнення до України на багатьох рівнях: економічному, промисловому, дипломатичному тощо.

Перший Майдан 2004 року страшенно налякав росіян, тому вони поставили собі за мету захоплення України.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

Він наголосив, що рівень російського проникнення до України був позамежним.

"З крайніх досягнень нашої контррозвідки можу назвати: взяли двох чиновників Секретаріату Кабміну, які мали доступ до секретної інформації", – сказав Арестович.

Він додав, що українські силові відомства почали послідовно громити з другої половини 2000-их років. Тож тепер на СБУ чекає довга дорога до відновлення реальної боєздатності.

"До 2005-го це були сильні органи, в яких, звичайно, завжди були лоялісти, тому що КДБ – воно завжди КДБ, колишніх кдбвців не буває. Але завдання вирішували: подивіться на Тузлу", – навів приклад радник голови ОП, згадавши про спроби захоплення Криму 1993 року та примусу до поділу Чорноморського флоту.

Арестович вважає, що президент РФ Володимир Путін планував поглинання України від 2005 року.

"Перший Майдан (2004 року – ред.) їх страшенно налякав. Вони поставили собі за мету захоплення України. Дуже багато завдань було здійснено, щоб взяти нас під контроль. Результати відомі: ми зустріли Майдан 2013 року та початок захоплення Криму в ситуації, коли у нас президент втік до РФ, голова СБУ – російський громадянин, міністр оборони – російський громадянин і голова МВС – російський громадянин... " – нагадав радник голови президентського офісу.

"У жоден історичний період такого не було, щоб ти, нападаючи на країну, відхоплюючи у неї шматок території, мав усіх силовиків твоїх громадян країни. Це просто клондайк", – зауважив Арестович.

Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про зміну "географічних завдань" війни проти України, натякнувши на захоплення Херсонської та Запорізької областей.