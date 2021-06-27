Перший мітинг Трампа після президенства та подробиці обвалу будівлі у США. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Росія, Іран і Китай принижують США, а американський президент Джо Байден руйнує країну. Про це заявив експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп, виступаючи на своєму першому мітингу після відходу з Білого дому. Читати далі –>
- Експрезидент США Дональд Трамп назвав президентські вибори в США 2020 році»злочином століття", адже вважає, що їх результати були сфальсифіковані. Про це він заявив, вперше за довгі місяці виступаючи перед прихильниками. Читати далі –>
- Конструкція будівлі, що обвалилася в передмісті Маямі, що в штаті Флорида, мала серйозні структурні пошкодження і потребувала інтенсивного ремонту. Читати далі –>
- Кількість жертв обвалення будинку у Флориді зросла до п'яти. Також на місці обвалу багатоповерхового житлового будинку поширюється пожежа. Читати далі –>
- Компанія Johnson & Johnson погодилася виплатити 230 млн доларів в рамках судових розглядів навколо опіоїдної кризи. Читати далі –>