Перший пріоритет – кордон, а потім – Україна: чи проголосують в США за військову допомогу Україні

Палата представників США 28 лютого повертається до роботи після канікул. Президент Джо Байден напередодні зібрав лідерів Конгресу обговорити подальшу роботу. На порядку денному було два нагальні питання – голосування за державний бюджет, щоб уряд не припинив роботу через відсутність фінансування і допомога партнерам, зокрема надання Україні $60 мільярдів.

Як пише BBC, питання надання Україні довгоочікуваної допомоги у $60 млрд буде не першим у порядку денному американських конгресменів, попри заклики Білого дому.

Американська допомога Україні має передусім військовий характер, і значна її частина йде на фінансування американських виробників.

"Втім, цей аргумент, що його неодноразово озвучував президент Джо Байден, поки що не вплинув на американських конгресменів, які мають затвердити надання допомоги Україні", - пише BBC.

Конгресмени США напередодні зустрілися із президентом Джо Байденом. Як заявив після зустрічі у Білому дому спікер Палати представників Майк Джонсон, допомогове питання Україні не буде першим, яке мають розглянути законодавці.

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Спочатку вони обговорять бюджет США, аби уникнути так званого "шатдауну" – припинення фінансування федерального уряду. Потім проблему захисту кордону та нелегальної міграції, яку республіканці вважають пріоритетною для США. І лише після цього допомогу іншим країнам.

"Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата представників активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність", – заявив спікер Джонсон.

Тим часом, у Державному департаменті США назвали ситуацію на полі бою в Україні "надзвичайно серйозною" через брак боєприпасів.

Разом із тим, у Білому домі не збираються підтримувати ініціативу з відправки військ до України, яку на початку цього тижня озвучив президент Франції Еммануель Макрон.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що США не відправлятимуть війська воювати в Україні", - заявила речниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Палата представників США повертається до роботи! Байден дав настанови щодо допомоги Україні

Нагадаємо, Білий дім закликав Джонсона негайно поставити на голосування допомогу Україні.

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