Перший удар "Орєшніком" по Дніпру: аналітики оцінили небезпеку ракети і погрози Путіна

Удар балістичною ракетою "Орєшнік" по Дніпру та заяви російського диктатора Володимира Путіна не свідчать про істотні зміни в ударних можливостях Росії або ризик застосування нею ядерної зброї.

Про це йдеться звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що російські війська регулярно запускають по Україні балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал", а також крилаті ракети Х-101, які здатні нести ядерні боєголовки. Попередні російські ракетні удари були спрямовані на промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, у межах міста Дніпро, що завдало більшої шкоди.

"Єдиною принципово новою характеристикою російських ударів по Дніпру 21 листопада, була власне ракета "Орєшнік". Таким чином Кремль продемонстрував апарати, що розлітаються на кілька частин і завдають ще більших уражень, а також щоб посилити ризик ядерної загрози", - йдеться у звіті.

Країни Заходу мають надійні інструменти стримування подібних загроз. Там переконані, що брязкання ядерною зброєю з боку Путіна, не має стримувати рішення лідерів західних країн про подальше надання допомоги Україні.

"У вересні 2024 року директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс застеріг західних політиків не боятися ядерної риторики Путіна, назвавши його "задиракою", що "буде продовжувати час від часу брязкати дубиною"", - наголошують в ISW.

Американські фахівці вважають, що заява Путіна від 21 листопада є риторичним брязканням "ядерною дубиною" з боку Москви. Нещодавні погрози диктатора були спрямовані проти західних держав, які дозволили ЗСУ бити на великі відстані по "території РФ".

Використання Кремлем риторики про "червоні лінії", було вкрай непослідовним, що підриває загальний наратив про російську ескалацію.

"Путін самостійно і послідовно загострює війну, відмовляється вживати заходів у відповідь щоразу, коли західні держави поглиблюють свою підтримку України. Раніше диктатор погрожував суворою відплатою, якщо держави Заходу передадуть Україні реактивну артилерію, танки, бойові літаки і можливість наносити удари по Росії. Він постійно зміщував орієнтири щоразу, коли Захід називав його погрози блефом", - переконані в ISW.