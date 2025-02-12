Перший візит міністра фінансів США відбувся саме до України: Зеленський відкрив деталі

Зеленський заявив, що отримав "зміст пропозицій" про поглиблення співпраці зі США.
Президент Володимир Зеленський розповів деталі своєї зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бессентом.
Про це глава держави написав у соцмережах.
Зеленський зауважив, що перший закордонний візит Бессента відбувся саме до України.
"Ми цінуємо партнерство зі Сполученими Штатами, вдячні за допомогу в захисті нашої незалежності й прагнемо зробити більшими наші спільні можливості, передусім безпекові", – сказав президент України.
Він закликав не дати Москві та її спільникам отримати контроль над Україною.
"Це означає, що нам треба працювати разом – усім у вільному світі. Ми отримали американське бачення поглиблення нашої роботи, обговорили сьогодні зміст цих пропозицій, працюємо заради сильної угоди. Розраховуємо на досягнення прогресу вже під час Мюнхенської безпекової конференції", – додав глава держави.
Що сказав Бессент
Як передає "Укрінформ", Скотт Бессент назвав п’ять причин, чому вважає проєкт угоди про партнерство між Україною і США важливим для обох країн.
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Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент у Києві запевнив, що Трамп прагне якнайшвидше завершити війну, щоб припинити страждання українців