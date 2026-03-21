Перший день перемовин у США: Умєров розкрив деталі зустрічі

Українська переговорна команда завершила перший день важливих двосторонніх консультацій з американськими партнерами у штаті Флорида. Головною метою зустрічі стало узгодження спільних підходів для подальшого просування переговорного треку та досягнення конкретних практичних результатів.

Про офіційні підсумки старту перемовин у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Хто увійшов до складу делегацій

За словами міністра, зустріч відбулася на найвищому рівні з представництвом ключових фігур обох держав.

Від України у переговорах брали участь:

Рустем Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Кирило Буданов — керівник Офісу Президента України;

Давид Арахамія — голова фракції «Слуга народу».

Сергій Кислиця — заступник керівника Офісу президента.

Американську сторону представляли:

Стів Віткофф — спеціальний представник Президента США;

Джаред Кушнер — радник Президента США;

Джош Грюнбаум — старший радник Білого дому;

Кріс Карран — старший радник з питань політики Державного департаменту США.

Перші підсумки та подальші кроки

Під час зустрічі делегації зосередилися на обговоренні ключових безпекових та політичних питань. Рустем Умєров наголосив, що окрему увагу сторони приділили саме узгодженню підходів, які дозволять перейти від дискусій до реальних результатів.

«За підсумками першого дня зустрічі доповіли Президенту України Володимиру Зеленському. Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу», — зазначив він.

Відомо, що двосторонні консультації у Флориді не завершено — делегації продовжать свою роботу вже наступного дня.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Москва сподівається на відновлення тристороннього формату переговорів у найближчій перспективі, а паузу у переговорах вважає «тимчасовою».