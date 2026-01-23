ТСН у соціальних мережах

Політика
507
1 хв

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі завершено: що відомо

Переговори щодо війни в Україні продовжаться наступного дня: сторони завершили сьогоднішню сесію.

Дар'я Щербак
Трамп, Зеленський та Путін

Трамп, Зеленський та Путін / © ТСН.ua

Перший раунд тристоронніх переговорів за участі делегацій Сполучених Штатів, України та Росії, що проходять в Об’єднаних Арабських Еміратах, завершено.

Про це повідомляє Sky News.

Сторони взяли паузу, проте діалог не зупинено остаточно.

За інформацією журналістів, які посилаються на власні джерела в американських дипломатичних колах, перший день перемовин пройшов у конструктивному руслі.

Представник Білого дому в коментарі телеканалу NBC News дав лаконічну, але позитивну оцінку події.

«Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та Росією була продуктивною», — заявив він.

Наразі відомо, що сторони завершили обговорення на сьогодні. Проте це не кінець процесу. Американські посадовці підтвердили, що переговори продовжаться вже завтра, наступного дня.

Цю інформацію підтверджують і Рос ЗМІ.

Нагадаємо, за даними Sky News, участь Кирила Буданова у переговорах в Абу-Дабі американські військові та розвідка оцінюють вкрай позитивно. Джерела, що консультують США з українського питання, наголошують на високому рівні довіри до Буданова та вважають його присутність важливим сигналом серйозності процесу.

Водночас кореспондентка Sky News Саллі Локвуд зазначає, що нинішні перемовини відрізняються від попередніх і свідчать про наявність реального компромісного варіанту для обговорення.

