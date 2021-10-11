"Перспективи не проглядаються": у Путіна висловилися щодо зустрічі із Зеленським

Розмови про переговори точаться давно.

В Кремлі заявили, що не бачать перспектив зустрічі російського президента Володимира Путіна і українсього - Володимира Зеленського.

Таку думку висловив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, з точки зору Москви, "модальності не змінюються".

"Модальності не змінюються, не змінюється статус щодо виконання попередніх домовленостей, в цьому контексті, звичайно, перспективи поки не проглядаються. Хоча готовність як така президентом неодноразово декларувалася", - сказав передставник Кремля.

Як повідомлялося, на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" 3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "неочікуваний результат".

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