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Перспективи переговорів у Туреччині невтішні, за справу готовий узятися Папа Римський — Bild
Папа Римський готовий бути посередником у діалозі між РФ та Україною на тлі невизначеності з переговорами.
Президент РФ Володимир Путін, який спершу пропонував прямі переговори, потім висував нові умови участі в них, а зрештою не з’явився у Туреччині, схоже, не шукає мирного рішення. Тепер новий Папа втрутився і заявив про свою рішучість зробити все можливе, щоб зупинити кровопролиття.
Про це йдеться у матеріалі Bild.
«Більше ніколи війни!» — з таким закликом Лев XIV звернувся до можновладців у своїй першій недільній промові одразу після свого обрання, отримавши овації на площі Святого Петра в Римі.
Пізніше він цитував Августина: «Якщо ми живемо добре, то й часи добрі. Ми є цей час».
Пізніше новий Папа ще чіткіше дав зрозуміти, наскільки серйозно він ставиться до мирного рішення. Тож готовий стати посередником і сприяти закінченню війни.
«Наші сусіди — це не вороги, а наші ближні», — сказав Папа.
Він поділився такою заявою в соціальних мережах.
«Святий Престол готовий до зустрічі сторін… Щоб народи могли отримати гідність, на яку вони заслуговують», — сказав Папа.
Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Лев XIV планує зустрітися з президентом України Зеленським.
«Це не що інше, як надія, що ці слова є початком чогось великого, поворотного моменту. Але це найкраща надія за довгий час», — йдеться у матеріалі.
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