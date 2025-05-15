Лев XIV / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін, який спершу пропонував прямі переговори, потім висував нові умови участі в них, а зрештою не з’явився у Туреччині, схоже, не шукає мирного рішення. Тепер новий Папа втрутився і заявив про свою рішучість зробити все можливе, щоб зупинити кровопролиття.

Про це йдеться у матеріалі Bild.

«Більше ніколи війни!» — з таким закликом Лев XIV звернувся до можновладців у своїй першій недільній промові одразу після свого обрання, отримавши овації на площі Святого Петра в Римі.

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Пізніше він цитував Августина: «Якщо ми живемо добре, то й часи добрі. Ми є цей час».

Пізніше новий Папа ще чіткіше дав зрозуміти, наскільки серйозно він ставиться до мирного рішення. Тож готовий стати посередником і сприяти закінченню війни.

«Наші сусіди — це не вороги, а наші ближні», — сказав Папа.

Він поділився такою заявою в соціальних мережах.

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«Святий Престол готовий до зустрічі сторін… Щоб народи могли отримати гідність, на яку вони заслуговують», — сказав Папа.

Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Лев XIV планує зустрітися з президентом України Зеленським.

«Це не що інше, як надія, що ці слова є початком чогось великого, поворотного моменту. Але це найкраща надія за довгий час», — йдеться у матеріалі.

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