Перспективи припинення вогню в Україні значно зменшилися: деталі від Bloomberg

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Надії на припинення вогню в Україні згасли після того, як “фюрер” Володимир Путін відправив делегацію низького рівня на переговори до Туреччини, і уся увага переключилася на спроби на Капітолійському пагорбі ввести нові санкції, щоб привести диктатора за стіл переговорів.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Окрім того, пишуть автори статті, державний секретар США Марко Рубіо применшив очікування щодо переговорів між Росією та Україною, які мають відбутися в Стамбулі, заявивши, що ймовірність прогресу низька без зустрічі Путіна та американського президента Дональда Трампа.

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Критика на адресу делегації РФ

Зауважимо, що сам Рубіо не братиме участі в цих переговорах. На них буде присутній інший член команди США “на відповідному рівні”. Вирішено це було після того, як РФ оголосила, що направить лише помічників низького рівня. Натомість Рубіо окремо зустрінеться зі старшими українськими посланцями та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

“Я, чесно кажучи, не вірю, що ми досягнемо прориву тут, доки президент Трамп не зустрінеться віч-на-віч з президентом Путіним і не визначить свої наміри на майбутнє”, - сказав Рубіо журналістам в Анталії після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Високопоставлені європейські дипломати, які 15 травня були присутні на зустрічі Організації Північноатлантичного договору, звинуватили Путіна у підриві переговорів. Вони перш за все вказують на рішення російського диктатора направити на переговори делегацію низького рівня.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що схвалив поїздку до Стамбула групи переговірників на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим. Він назвав російську делегацію “фікцією”.

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Загроза санкцій

Зустрічі НАТО дали США та Європі шанс зібратися з думками щодо України після того, як минулими вихідними європейські лідери висунули Росії ультиматум про припинення вогню, до якого Трамп публічно не зобов'язався.

Після зустрічі групи європейських міністрів з Рубіо на полях саміту НАТО, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що США та Європа мають єдину позицію, додавши, що “ми всі орієнтовані на запровадження санкцій, щоб змусити Путіна звернути увагу на питання економіки”.

Зараз увага зосереджена на тому, коли Трамп може зустрітися з Путіним і чи вирішить президент США запровадити новий раунд санкцій проти Росії, щоб змусити диктатора взятися за справу. Рубіо сказав, що вони можуть почекати з рішенням про наступні кроки, поки очільник Білого дому не завершить свою поточну поїздку на Близький Схід. Незважаючи на попередні погрози, він не згадував про санкції останніми днями, і його держсекретар також не згадував про цю можливість.

Тис часом республіканець з Південної Кароліни, сенатор Ліндсі Грем запропонував законопроєкт, який передбачає запровадити, за його словами, “руйнівні” нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують її нафту, газ та інші ключові товари, якщо Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни.

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Сенатори заявили, що законопроєкт має майже 80 співавторів, включаючи республіканців та демократів. Цього більш ніж достатньо для забезпечення його ухвалення в Сенаті. Республіканець-керівник Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер повідомив, що сенатори чекають на сигнал від адміністрації Трампа про те, що президент готовий підписати законопроєкт Грема.

“Президент Путін не має наміру бути мирним. Він не має наміру говорити правду. Все, на що він погодиться, буде брехнею, і йому потрібна потужна доза військової сили проти нього та потужна доза економічної реальності”, - сказав Вікер.

Позиція РФ

Москва досі відмовляється дотримуватися пропозиції США щодо припинення вогню, яка передбачає заморожування конфлікту на нинішніх рівнях, визнання Штатми півострова Крим у Чорному морі російським та скасування санкцій Натомість Україна отримає надійні гарантії безпеки та право на розвиток власної армії, повідомляло раніше Bloomberg.

США додали нові деталі до своєї пропозиції щодо Росії, зокрема пропозицію відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія, повідомила особа, знайома з цим питанням, яка побажала залишитися анонімною. Форум партнерства фактично припинив свою діяльність після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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Нагадаємо, напередодні зустріч РФ і України в Стамбулі не відбулася. Вона запланована на сьогодні, 16 травня. Вчора делегація РФ заявила про готовність до компромісів.

Зауважимо, що для переговорів диктатор РФ призначив чиновників нижчої ланки. Такий склад російської команди, певно, не виправдає очікування України. Очолює її радник кремлівського “фюрера” Володимир Мединський.