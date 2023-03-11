Петиція про перейменування Росії на Московію: Захарова вибухнула обуренням

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що петиція про можливе перейменування на РФ на Московію є "свідченням спроби створення "анти-Росії".

Таку думку Захарова ввисловила у своєму Telegram.

"Бункерний (росіяни називають так Зеленського - Ред.) щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення спроби створення з України "анти-Росії", - написала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розглянув та відповів на електронну петицію. Її авторка Шахворостова Валерія пропонує офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія", терміни "російський" на "московський", а "Російська Федерація" - на "Московська федерація".

Також постійний представник України в ООН Сергій Кислиця також пропонував перейменувати Росію на Московію.

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