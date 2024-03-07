Петиція щодо запровадження виплат мобілізованим вінничанам набрала достатню кількість голосів

Вінницький волонтер та засновник Фонду «Український Альянс» Микола Філонов закликав місцевих депутатів та Вінницьку міську раду запровадити одноразові виплати 50 тисяч гривень тим, хто добровільно підписує контракт із Збройними Силами України та 30 тисяч гривень мобілізованим мешканцям Вінниці.
«Вінниця - у десятці громад України за показниками бюджетних доходів. Водночас, на жаль, у нашому місті відсутня практика матеріального стимулювання мобілізованих вінничан. На відміну від багатьох міських і навіть сільських територіальних громад України, які спромоглися знайти кошти на одноразову грошову допомогу мобілізованим громадянам. Така ситуація є ненормальною і потребує вирішення», – зазначив Філонов у розміщеному на сайті Єдиної системи місцевих петицій зверненні.
На його думку, така практика стане одним зі стимулів для добровільної, а не примусової мобілізації мешканців обласного центру. Джерелом фінансування Микола Філонов пропонує зробити бюджет міста Вінниці.
Петицію достроково підписала необхідна кількість осіб, отже її має розглянути Вінницька міська рада.
Нагадаємо, в Україні місцева влада заохочує громадян вступати до лав ЗСУ за допомогою грошових доплат. Такі ініціативи вже працюють у столиці та низці інших областей.