Петиція щодо запровадження виплат мобілізованим вінничанам набрала достатню кількість голосів

«Вінниця - у десятці громад України за показниками бюджетних доходів. Водночас, на жаль, у нашому місті відсутня практика матеріального стимулювання мобілізованих вінничан. На відміну від багатьох міських і навіть сільських територіальних громад України, які спромоглися знайти кошти на одноразову грошову допомогу мобілізованим громадянам. Така ситуація є ненормальною і потребує вирішення», – зазначив Філонов у розміщеному на сайті Єдиної системи місцевих петицій зверненні.



На його думку, така практика стане одним зі стимулів для добровільної, а не примусової мобілізації мешканців обласного центру. Джерелом фінансування Микола Філонов пропонує зробити бюджет міста Вінниці.



Петицію достроково підписала необхідна кількість осіб, отже її має розглянути Вінницька міська рада.



Нагадаємо, в Україні місцева влада заохочує громадян вступати до лав ЗСУ за допомогою грошових доплат. Такі ініціативи вже працюють у столиці та низці інших областей.