Петр Павел сказав, які гарантії безпеки Чехія може надати Україні

Президент Чехії підтримує участь своєї країни в миротворчій місії в Україні.

Чехія готова взяти участь у миротворчій місії та відправити своїх військових до України після укладення мирної угоди.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю "Європейській правді".

Павел підкреслив, що Чехія вже є частиною так званої "коаліції охочих", тобто країн, які готові після закінчення війни надати Україні гарантії безпеки, зокрема взяти участь у створенні миротворчого контингенту.

"Я вірю, як тільки з’явиться розуміння того, що є спільна воля до розгортання сил, то Чехія буде частиною цієї коаліції", – наголосив він.

Він додав, що не всі чеські політики підтримують відправлення військ до України, але він особисто впевнений, що Чехія має взяти участь у миротворчій місії.

"Різні політики можуть мати різні погляди. Але якщо буде сильна група європейських держав, які готові надати Україні такі гарантії безпеки, то я глибоко переконаний, що Чехія повинна бути однією з них. Я розумію, що це звучить як кліше, але я щиро вірю, що ми робимо це значною мірою для самих себе", – зауважив Петр Павел.

Нагадаємо, Румунія запропонувала стати хабом для розміщення європейських миротворців перед відправленням до України.

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